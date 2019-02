Krievijas Lasvegasa: izmirusī spēļu elle Azovas jūras krastos

"Azov City" tuvākā lielā pilsēta ir Jeiskas kūrorts gandrīz simt kilometru attālumā. Kāpēc gan lai lepnu kazino kompleksu celtu pašā nekurienes vidū? Tieši tāda bija 2006.gadā pieņemtā azartspēļu likuma ideja - spēļu elles, kas lielajās pilsētās bija teju uz katra stūra, aizvest uz attālākajiem reģioniem, tādējādi stimulējot to ekonomisko attīstību.

To vidū - 37 gadus vecā Viktorija Mitjuškina un viņas ģimene. Viņa strādāja vienā no trim "Azov City" kazino.

"Viņi to visu uzbūvēja no nekā, klajā laukā," saka tuvējā iedzīvotāja Anna, kura piekrita anonīmai intervijai. Viņa kā vecākā pavāre strādāja vienā no "Azov City" kazino līdz pat pēdējai dienai, kad komplekss bija atvērts. Viņa pauž neizpratni, kāpēc tika slēgta tik veiksmīga atpūtas vieta.