Māka peldēt - prasme ar dzīvības cenu

Situāciju peldvietās pie atklātām ūdenstilpēm un to apsaimniekošanas likumisko pamatu skaidroja LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu pašvaldības atbildībā ir jūras piekrastes un sauszemes daļa un iekšzemes publiskie ūdeņi tās teritorijā, kur tā sava budžeta ietvaros gādā par peldvietu labiekārtošanu, plāno teritoriju, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību peldvietās.

To, ka glābēju apmācības ir katras pašvaldības ziņā, apliecināja arī Rīgas Pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un CA pārvaldes galvenais speciālists Jānis Skrims. "Lai arī cik labi būtu iekārtota peldvieta, tas negarantē, ka nebūs negadījumu, drošu peldvietu raksturo profesionāls, labi apmācīts personāls. Labam glābējam jāspēj atpazīt bīstamu situāciju, vēl pirms tā notikusi," uzsvēra Skrims.

"Elektrum" Olimpiskā centra vadītāja Zane Grundiņa-Arāja, stāstot par ikdienas darbu peldbaseinā, kas atšķirībā no publiskām peldvietām ir kontrolēta, droša vieta, atzina, ka nereti vecāki neizprot, cik svarīgi ir nenovērst skatienu no bērniem vai pašiem nepieļaut muļķīgas pārgalvības, tāpēc glābēja klātbūtne ir ļoti nozīmīga. "Laiks, kad cilvēks var zaudēt cīņu ūdenī, bez peldētprasmes ir mazāks par vienu minūti, apmācīts un klātesošs darbinieks var reaģēt krietni ātrāk, nekā ierasties neatliekamā medicīniskā palīdzība. Peldētprasme ir dzīvību saglabājoša prasme, un līdz ar izpratnes maiņu par to, kā uzvedamies ūdenī un tā tuvumā, varēsim cerēt samazināt mirstību uz ūdens," skaidroja Grundiņa-Arāja.