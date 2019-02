Kā saprast vīna etiķeti?

Čīles, Argentīnas, Dienvidāfrikas, ASV, Jaunzēlandes, Austrālijas vīnu etiķetes ir viegli izlasīt. Ja vīns ir gatavots no vienas, divām vīnogu šķirnēm, tās ir minētas etiķetē. Ja no vairāk, tad, visticamāk, tās būs minētas aprakstā etiķetes aizmugurē.

Spāņu vīnu specifika ir reglamentēts vīna gatavināšanas laiks, kas parādās uz etiķetes. Crianza nozīmē, ka vīns gatavināts 2 gadus, no kuriem vismaz 6 mēnešus mucās; Reserva - 3 gadi (no kuriem 12 mēneši mucās); Gran Reserva - 5 gadi (2 gadi mucās). Vācieši savus vīnus klasificē pēc vīnogu gatavības pakāpes. Cukura saturu uz etiķetes nekad nenorāda. Par to zināmā mērā var spriest pēc alkohola līmeņa un specifiskās atzīmes, kas norāda uz vīnogu novākšanas laiku, - Kabinett, Spatlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese un Eiswein.

“Vīna garša atkarīga no daudz kā - neapšaubāmi no vīnogu šķirnes, ozolkoka mucas, kurā tas turēts, un tā tālāk. Uz Vecās pasaules vīna etiķetes var būt minēts tikai reģions, kas automātiski nozīmē noteiktu vīnogu šķirni. Piemēram, Chablis ir tikai balts un sauss vīns, ko ražo tikai no Chardonnay balto vīnogu šķirnes, šampanieti Blanc de Blancs gatavo tikai no Chardonnay,” stāsta Jānis Kaļķis.