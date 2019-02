Eksperts: Krievija attiecībās ar Rietumiem izmanto kara laika taktiku

Pētnieks vērsa uzmanību, ka daudz no tā, ko Krievija pasaules politiskajā arēna dara, ir politiskā šantāža, proti, tā it kā saka - "dodiet mums, ko mēs vēlamies, vai arī sagādāsim jums problēmas". Viņaprāt, Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu vada ticība, ka Rietumi cenšas negodīgi izturēties pret Krieviju un atturēt to no kļūšanas par diženu varu.