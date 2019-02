Facebook izseko lietotājus, kas soctīklam velta skarbus vārdus

Saskaņā ar CBNC ziņām, Facebook iekļauj „bīstamos” lietotājus sarakstā BOLO (Be On The Lookout), bet viņu pārvietošanās tiekot uzraudzīta caur aplikāciju viedtelefonā. Par šādiem cilvēkiem Facebook ievācot ziņas, kas satur informāciju par viņu vārdu un uzvārdu, fotogrāfiju un īsu atrašanās vietas aprakstu. Šie dati tiek atjaunināti reizi nedēļā.