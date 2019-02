Kuruca komandas biedrs Heriss uzvar NBA Zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā

Finālā Heriss iemeta 12 "trejačus" pēc kārtas, kopā iekrādams 26 punktus. Par diviem punktiem mazāk bija Goldensteitas "Warriors" zvaigznei Stefanam Karijam, bet 19 punktus finālā dabūja Badījs Hīldss no Sakramento "Kings".

Savukārt meistarības konkursā triumfēja Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics", kurš finālkārtā guva virsroku pār Trē Jangu no Atlantas "Hawks". Teitams uzvaru izrāva ar metienu no laukuma centra.