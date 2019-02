K.Gorkšs: (Smaida) Ļoti provokatīvs jautājums. Domāju, ka Latvijas izlases jaunā galvenā trenera izziņošanas process. Komunikācija sakarā ar to nebija veiksmīga, it sevišķi no līdzjutēju skatu punkta. Protams, tobrīd mums bija jāņem vērā apstākļi, kas neļāva nosaukt viņa vārdu. Piekrītu, ka no malas tas izskatījās nelāgi. Svarīgākais gan ir tas, ka izlasei ir galvenais treneris, kurš jau aktīvi strādā. Mēs vēlējāmies nolīgt nevis kuru katru, bet tieši šo treneri. Bijām gatavi samierināties ar šo īpatnējo procesu, paciest neērtības. Pēc kara jau visi ir gudri. Kā rīkotos nākamreiz? Nezinu. Bet tā noteikti ir laba mācību stunda.