Ozons: Vārdi «mācītājs» un «pedofilija» nedrīkstētu atrasties vienā teikumā

Atbildot uz žurnālistu jautājumu par to kā filmu uzņems katoļu zemēs, kur baznīca ir būtiska daļa no to kultūras un vērtību sistēmas, režisors atbild: "Zīmīgi, bet pirmās valstis, kuru pārstāvji iegādājās filmu, bija tās, kuras var saukt par izteikti katoliskām, piemēram, Spānija, Itālija un daudzas Latīņamerikas valstis. Ir svarīgi, ka viņi filmu vēl nebija redzējuši. Domāju, ka tam ir tieša saistība ar to, ka pedofilijas precedenti notiek arī viņu zemēs. Es ļoti ceru, ka ar filmas palīdzību varētu sekmēt kādas izmaiņas baznīcā, kā arī tiesvedību, pierādījumus un liecības.