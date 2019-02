Pauls: Liriska dziesma bija pareizā izvēle Eirovīzijai

Šis priekšnesums apsteidza pārējos iepriekš atlasītos konkursa finālistus, otrajā vietā atstājot pieredzējušo konkursa dalībnieku Marku Rivu ar dziesmu "You Make Me So Crazy", bet trešajā - grupu "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe". Ceturtajā vietā kopvērtējumā palika grupa "Double Faced Eels" ar dziesmu "Fire", piektajā - muzikālā apvienība "Dziļi violets feat. Kozmens" ar "Tautas dziesmu", sestajā - Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", septītajā - Samanta Tīna ar dziesmu "Cutting the Wire", bet astotajā - Aivo Oskis ar dziesmu "Somebody's Got My Lover".