Ostapenko pārvar Dubaijas "Premier" turnīra dubultspēļu pirmo kārtu

Latvijas un Čehijas duets, kas turnīrā izlikts ar sesto numuru, pirmajā kārtā ar 6-2, 6-3 pārspēja rīkotāju speciālo ielūgumu saņēmušās Džūliju Elbabu no ASV un Aļonu Fominu no Krievijas.

Dubultspēļu turnīrā piedalīsies arī Anastasija Sevastova, kura spēles kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Viņas pirmajā kārtā mēros spēkus ar turnīra septīto numuru Jekaterinu Makarovu no Krievijas un Luciji Hradecku no Čehijas.