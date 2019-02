Vilnīša lietā aizturēts arī bijušais KNAB darbinieks

2016.gadā “GPN Data” grupas birojiem Polijā, Maurīcijā, Gruzijā un Horvātijā pievienojās Rīga. Kompānija izvērsa aktīvu publicitātes kampaņu – piedalījās dažādās izstādēs, reklāmrakstos glancētos žurnālos firmas vadība stāstīja par to, ka piedāvā unikālu e-komercijas maksājumu sistēmu.

Solis augstāk būtu “GPN Data Latvia” pārtapšana no reģistrētas maksājumu iestādes par licencētu maksājumu iestādi. Lai no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saņemtu šādu licenci, jāiegulda pamatīgs darbs: jāiesniedz iespaidīga dokumentu pakete; jānodrošina sākotnējais kapitāls – atkarībā no iecerētā pakalpojumu klāsta, tas var sasniegt 125 tūkstošus eiro; un jāizpilda prasība, ka firmas īpašnieki un valdes locekļi ir ar nevainojamu reputāciju.