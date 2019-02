Latvijas drifta čempionātam PRO klasē 2019. gada sezonā pievienosies Igaunijas čempionāts

Latvijas PRO klase no 2019. gada aizvadīs apvienoto čempionātu kopā ar Igauniju, kas nozīmē, ka katrā posmā būs ne tikai aizraujošas cīņas, bet arī sīva konkurence starp kaimiņvalstu sportistiem. Posmi ir izveidoti tā, lai tie pēc iespējas vairāk aptvertu dažāda veida trases konfigurācijas, veidojot aizraujošu sezonu gan braucējiem, gan skatītājiem. Apvienotais čempionāts aizvadīs kopā sešus posmus, kurā divi no tiem būs arī NEZ posmi (Ziemeļeiropas Zonas Drifta Čempionāts) un četri atsevišķi posmi, kuri būs iekļauti arī Baltijas Drifta Čempionāta ieskaitē. Sezonas beigās tiks apbalvoti gan apvienotā čempionāta uzvarētāji, gan arī katras valsts atsevišķā čempionāta uzvarētāji.

Izmaiņas šogad būs arī tehniskajos noteikumos street un proam klasē. PRO klases tehniskie noteikumi ir pietiekoši stabili un ar katru gadu arvien vairāk tiek pietuvināti FIA prasībām, tikai izmainot ļoti sīkas nianses. Šogad tieši STREET un PROAM klases ir tās, kuras piedzīvos lielākās izmaiņas tehniskajos noteikumos. STREET klasē no 2019.gada vairs nebūs nepieciešama tehniskā apskate, tomēr auto joprojām ir jāatbilst galvenajām tehniskās apskates prasībām un drošībai. Skate no 2019.gada sezonas vairs nebūs nepieciešama, bet vienmēr ieteicama. PROAM klases izmaiņas ir saistītas ar drošību un automašīnu sagatavošanu FIA. Pēc FIA noteikumiem standarta PROAM klasē ir jābūt drošības karkasam. Daudzus gadus Latvija atļāva šajā klasē braukt arī bez karkasiem, paliekot viena no pēdējām valstīm Baltijā, kurā tas tika atļauts. No 2019.gada sezonas tika pieņemts lēmums aizliegt automašīnām bez karkasa piedalīties PROAM klasē braucēju drošības dēļ. Tika atrasts risinājums, kā atvieglot šo pārejas procesu braucējiem, atļaujot ievietot arī puskarkasus vai skrūvējamos karkasus. Galvenais lēmums šāda veida tehnisko noteikumu izmaiņām ir, pirmkārt, jau iepriekš minētā drošība, kas ietver arī to, ka organizatori vēlas PROAM klasei veidot sarežģītākas trases konfigurācijas, otrkārt, faktu, ka paši sportisti izrāda vēlmi braukt ātrākās trasēs, vizināt pasažierus- "Drift Taxi", un, protams, gūt iespēju piedalīties arī citu valstu sacensībās.