Igo ar diviem koncertiem atzīmēs savus 40 gadus uz skatuves

“2010. gada karstajā vasarā manā Jūrkalnes mājā “Pipari” mēs ar Jāni šo koncertprogrammu izveidojām. 2010. gada vasara izrādījās nepārspēta karstuma intensitātes un garuma ziņā, un arī 2018. gada vasara to nepārspēja,” tā Igo.

Atgādinām, ka bez “Uguns” tapuši vēl divi stihiju cikli – “Zeme” kopā ar Valtu Pūci un “Ūdens” ar Mārtiņu Braunu. “Tāpat kā Rīgas koncertos, arī Liepājā es atskaņošu dažas kompozīcijas no Zemes un Ūdens cikla, lai klausītājiem rastos pilnvērtīgāks priekšstats.”

“Runa ir par Jūrkalnē daudzu gadu laikā īstenoto dabas un atpūtas parku, kur tieši šogad plānots uzcelt vienu no galvenajiem šī kompleksa akcentiem – “Vējturu” namu. Tas atradīsies Vēju sētas centrā blakus Ugunspļavai (arī šis nosaukums ir Igo paša izdomāts). “Vējturu” namam būs vairākas funkcijas: vēju turēt godā, aizturēt stiprākas vēja brāzmas … Proti, ir ļoti bagāta viela fantāzijām, par to, kas ir vējturis. Varbūt nams, varbūt – cilvēks, kurš sevī tur vēju, vai aiztur to sevī. Tieši šādu mūzikas kolektīvu mēs ar Jāni esam izveidojuši, un arī paši tajā muzicējam,” tā Igo.