Rīgas domei pieprasīta informācija par personu ar invaliditāti pārvadājumiem galvaspilsētā

"Vēstulē esam lūguši norādīt izsniegto biļešu skaitu transportlīdzekļos no 2016. līdz 2018.gadam pa mēnešiem, norādot informāciju atsevišķi katram uzņēmumam, kā arī tika pieprasīta informācija par attiecīgajai pasažieru kategorijai izsniegtajām braukšanas biļetēm transportlīdzeklī pie tā vadītāja un personalizēto e-talonu validāciju," skaidroja Pelčere.

Viņa norādīja, ka, saņemot atbildi un kopā ar speciālistiem to izvērtējot, ATD vērsīsies pie Rīgas domes kontroles dienesta ar lūgumu veikt pastiprinātas pārbaudes, piesaistot ATD pārstāvjus. Ja būs konstatēti pārkāpumi, ATD vērsīsies arī visās institūcijās, kuru pienākums ir pārbaudīt konkrētos uzņēmumus, lai noteiktu un izvērtētu negodprātīgu rīcību.

Pelčere arī informēja, ka pašreiz tiek izstrādāta vienota valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās uzskaites sistēma. Līdz gada beigām plānots, ka šī sistēma sāks darboties daļēji - tiks izveidota sistēmas datubāze un elektroniskā formā tiks saņemta informācija no Rīgas domes par tās pārvadātāju reģistrētajiem braucieniem personām, kurām ir tiesības uz valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem. Pilnā apmērā sistēmu plānots ieviest 2021.gadā, kad tā darbosies arī reģionālās nozīmes transportā.

ATD izprasījusi no RMS datus par pērn pārvadātajiem pasažieriem un uzņēmums atbildējis, ka 2018.gadā tas pārvadājis 11,8 miljonus pasažieru, no kuriem 14% ir bijuši ar invaliditāti, tātad viņiem biļetes apmaksājusi valsts. Kā vēstīja raidījums, no minētajiem datiem izriet, ka RMS pārvadāto personu ar invaliditāti īpatsvars ir bijis 3-5 reizes lielāks nekā citiem pārvadātājiem. ATD solījusi pārbaudīt, vai ar šiem datiem uzņēmums nav krāpies.