Pedagogu algu palielināšanas grafika īstenošana varētu aizkavēties uz četriem mēnešiem

Tikmēr viņa atgādināja, ka brīdī, kad tika pieņemts atalgojuma grafiks, tad kā potenciālie finansējuma avoti algu palielināšanai tika minēti daži faktori, proti, valsts un pašvaldību finansējuma pieaugums un skolu tīkla optimizācija. Tomēr neviena no minētajām pozīcijām netika konkretizēta, tāpēc papildu finansējuma iegūšana ir atkarīga no tā, kā nākotnē attīstīsies minētās pozīcijas.

"Piemēram, joprojām valstī nav aprēķinu, cik skolas tiks optimizētas, kādi ir aprēķini, kas tiks iegūts? Tāpēc šodien izsūtīsim vēstules pašvaldībām ar diviem jautājumiem un viens no tiem būs par to, kādu nākotni tās redz savām skolām, domājot par izglītības attīstību. No pašvaldību atbildēm aprīlī vai maijā mēs sapratīsim un, iespējams, beidzot iegūsim aprēķinus un statistiku par reālo situāciju. Tad arī būs skaidra tālākā ministrijas rīcība," stāstīja ministre.