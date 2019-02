Par strauju izaugsmi Rīgas ostā apbalvo uzņēmumu SIA “Extron Baltic”

“Extron Baltic” ir lielākais metāla izstrādājumu pārkrāvējs Rīgas ostā un viens no nišas galvenajiem spēlētājiem Baltijas reģionā. Metāls ir tā produkcija, kas kuģos dodas nevis prom no Rīgas, bet tieši otrādi – tiek importēta. Lielākā daļa kravas kuģos nāk no Krievijas, lai pēc tam pa sauszemes ceļiem dotos pie klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un pat Polijā.