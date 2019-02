"Luminor" jaunās sistēmas ieviešanā plāno ieguldīt vairākus desmitus miljonus eiro

"Kopumā migrācijā un arī jaunu sistēmu ieviešanā divu trīs gadu periodā mēs plānojam ieguldīt vairākus desmitus miljonus eiro," teica Gabrilovica, piebilstot, ka Latvijā uz vienoto sistēmu plānots pārcelt vairāk nekā 80 000 klientu datus, savukārt Baltijā kopumā šīs pārmaiņas ietekmēs vairāk nekā 200 000 klientu, no kuriem lielākā daļa ir privātpersonas.

Viņa arī atzīmēja, ka Lietuvā migrācija skars proporcionāli mazāku klientu skaitu, ņemot vērā, ka kādreizējo DNB klientu daļa, kuriem nekas nemainīsies, ir lielāka, savukārt Igaunijā ir jāmigrē faktiski visi klienti, jo tur lielākā daļa klientu nāk no "Nordea" puses, jo DNB strādāja tikai ar biznesa klientiem.

"Šobrīd aktīvi strādājam, lai šo pārmaiņu rezultātā "Luminor" klienti varētu saņemt visas jauno digitālo risinājumu priekšrocības un mēs nodrošinātu pēc iespējas mazāk neērtību pārmaiņu laikā. Attiecīgi viņiem būs gan jaunas maksājumu kartes, gan internetbanka. Mēs vienādosim arī pakalpojumus un arī tādā veidā mēs varam paātrināt ikviena jauna pakalpojuma ieviešanu. Piemēram, pašlaik viena puse mūsu klientu var lietot "Smart-ID", otra vēl ne. Līdz ar to tas nozīmīgi atvieglos arī klientu apkalpošanas darbu, jo šobrīd bieži ir jāstrādā divās sistēmās, un tas ir gan lēnāk, gan sarežģītāk," skaidroja Gabrilovica.

"Kā jau parasti, kad tiek ieviests kaut kas jauns, daļa klientu reaģē uzreiz, daļa dažas nedēļas pirms pašām termiņa beigām un daļa - tikai pēc tam. Vecos kontus mēs pēc migrācijas noslēgšanās uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem saglabāsim atkarībā no klientu grupas, lai nerastos problēmas gadījumā, ja kāds arī būs kaut ko nokavējis. Taču mēs arī plānojam ļoti plašu informēšanas kampaņu, mēģinot aizsniegt klientus dažādos saziņas kanālos. Daļa klientu noteikti paši tiks galā, daļai vajadzēs palīdzēt, un ar to mēs arī rēķināmies," sacīja Gabrilovica.