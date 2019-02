Venēcijas mākslas biennāles ekspozīcijai dots nosaukums "Saules Suns"

Ekspozīcija sastāvēs no dažādām skulptūrām, kas veidotas gan no metāla, gan arī organiskiem materiāliem.

Kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK) preses konferencē sacīja, ka vairāk nekā 100 gadu pastāvēšanas laikā Venēcijas biennāle kļuvusi par vērienīgāko mākslas pasākumu pasaulē. "Piedalīties tajā ir valsts goda lieta. Mums ir daudzveidīgi laikmetīgās mākslas meistari, kas Latviju tajā var pārstāvēt. Venēcijas biennāle atšķiras ar to, ka valstīm tiek dota iespēja izlemt, kā veidot savu paviljonu, līdz ar ko, ir iespēja veidot savas valsts naratīvu. [..] Pērn biennālē bija rekordliels apmeklētāju skaits - to apmeklēja vairāk nekā 600 000 cilvēku. Tas pierāda, ka pieaug arī vienkāršā interesenta loma izstādes skatītāju kopumā. Interese par laikmetīgo mākslu Latvijā un pasaulē pieaug," pauda ministre.

Pērn notikusī 57. Venēcijas biennāle pulcēja vairāk nekā 600 000 mākslas interesentu no visas pasaules, un Latviju tajā pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers ar darbu "What Can Go Wrong". Latvijas paviljona ekspozīcijas veidošanu nodrošināja kultūras projektu aģentūra "Indie".