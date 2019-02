Latvieši dosies 10 000 km motoceļojumā pa Āfrikas dienvidiem

“Pēc ekspedīcijām Eirāzijā sajutām, ka esam šo kontinentu labi iepazinuši, savukārt Āfrika būs izaicinājums mums pašiem. Ja Sibīrijā un Mongolijā bija jāuzmanās no lāčiem, tad Āfrikā var satikt daudz vairāk dzīvnieku, piemēram, hiēnas, nīlzirgus, lauvas, čūskas. No dzīvniekiem nebaidāmies, tomēr tas prasa rūpīgāku gatavošanos un plānošanu. Piemēram, jāņem vērā, ka Botsvānā ir viena no lielākajām ziloņu populācijām pasaulē,” tā Traubergs.