ASV-Ķīnas tirdzniecības karā cietīs visi IT ražotāji

«Nepieciešams atcerēties, ka amerikāņu ražotāji – CISCO, Ericsson, Nokia 50% no to ražošanā nepieciešamajām detaļām importē no Ķīnas. Līdzīgi ir arī ar Huawei. 60% no mūsu detaļām tiek iegūtas ārpus Ķīnas. Ja tirgus tiks traucēts, problēmas būs mums visiem,» apgalvo Lauhde. Turklāt Lauhde norāda, ka šis nav vienīgais jautājums, kurā iezīmējas vienota informācijas tehnoloģiju ražotāju ekosistēma. Interneta specifikas dēļ patērētāju sūtītie dati nonāk gan Huawei, gan arī citu ražotāju datubāzēs. Turklāt patērētājs šo procesu nekā nevar ietekmēt, saka viceprezidents.

Atbildot uz jautājumu, vai Huawei ir mēģinājis runāt ar ASV un Ķīnas valdību par savām bažām, Lauhde norāda, ka viņa uzņēmumam ir ļoti labas attiecības gan ar valdību ASV, gan arī ar valdību Pekinā. Turklāt šīs valdības sākot arī teikt, ka tās saprotot Huawei un sākot redzēt, ka kompānijas datu aizsardzība ir gana profesionāla. Tas, viņaprāt, ir svarīgi, jo mūsdienu valdībām ir milzīga dilemma – tām ir nepieciešams nodrošināt iedzīvotājiem pieeju jaunākajiem informācijas tehnoloģijās bāzētajiem pakalpojumiem, bet tajā pašā laikā arī jānodrošina datu aizsardzība pret kiberuzbrukumiem. Vienlaikus viceprezidents arī pauž viedokli, ka, viņaprāt, pašreizējais ASV-Ķīnas sarunās valdošais diskusiju virziens par datu aizsardzību un kiberdrošību ir nepareizs un neproduktīvs.

No tā cieš ne tikai viedtālruņu un planšetdatoru tirgus, bet arī automašīnu (īpaši Vācijā un Eiropā ražoto), jo to elektroniskās sistēmas ir atkarīgas no informācijas tehnoloģiju uzņēmumu piedāvātajiem interneta risinājumiem.

«Ir nepieciešams mainīt pieeju, kuras ietvaros pasaules valstis (īpaši Eiropā) ārkārtīgi skrupulozi izvērtē IT komponentes, kuras nāk no Ķīnas, bet tajā pašā laikā to praktiski nedara ar komponentēm, kuras nāk no citām pasaules valstīm. Mēs vēlētos, lai vienādi spēles noteikumi būtu pilnīgi visiem un tiktu atzīts, ka pašreizējā pieeja nav kiberdrošība, bet gan tirdzniecības politika. Turklāt Huawei aktīvi strādā, lai padarītu tā ražotos produktus izturīgākus pret kiberuzbrukumiem, un tie tiek ļoti aktīvi pārbaudīti gan Ķīnā, gan arī citās valstīs. Tāpēc tiem noteikti ir pati labākā kvalitāte,» saka Lauhde.

FOTO: Reuters/ScanPix

Atbildot uz jautājumu par kompānijas nākotni neskaidrajos politiskajos ūdeņos, Lauhde uzsver, ka pašreizējā politiskā spēle nav balstīta loģiskos apsvērumos, tāpēc viņam ir ārkārtīgi grūti ko paredzēt.

Pat barjeru veidošana Eiropas Savienības tērauda un alumīnija tarifiem tiek traktēta kā nacionālās drošības jautājums, norāda Lauhde.