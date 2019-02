Huawei 2019.gada "amerikāņu kalniņi": aizdomas, skandāli un jauna komunikācijas stratēģija

"Huawei" ir otrais lielākais viedtālruņu ražotājs pēc Dienvidkorejas uzņēmuma "Samsung". 2018.gadā "Huawei" no otrās pozīcijas izspieda amerikāņu gigantu "Apple", kas tagad palicis trešajā vietā. "Huawei" patērētāju produktu nodaļas vadītājs Ričards Ju izteicies, ka 2019.gadā uzņēmums varētu kļūt par tirgus līderi - pat neskatoties uz to, ka "Huawei" produkcija nav plaši pieejama ASV.

Balstoties uz aizdomām, ka kompānijas tehnoloģijas potenciāli varētu izmantot Ķīnas izlūkošanas aktivitātēs pret ārvalstu valdībām, bruņotajiem spēkiem un lielajiem uzņēmumiem, Savienotajās Valstīs "Huawei" viedtālruņus no pārdošanas izņēma lielākie veikalu tīkli - tagad amerikāņu patērētājiem tos galvenokārt atliek meklēt "Amazon" plašumos.

Pagājušā gada augustā ASV prezidents Donalds Tramps parakstīja likumprojektu, kas aizliedza izmantot "Huawei" ierīces ASV valdības vajadzībām. Vēl pavisam nesen Vašingtona brīdināja savus sabiedrotos atturēties no "Huawei" produktu izmantošanas, taču Eiropas valstu viedokļi šajā jautājumā atšķiras.

"Viņi nevar mūs sagraut," viņš sacīja. "Pasaule nevar no mums novērsties, jo esam tehnoloģiski augstāk attīstīti. Pat ja viņi pārliecinās citas valstis uz laiku neizmantot mūsu produktus, mēs vienmēr varam samazināt savu darbību."

2019.gada 28.janvārī ASV Tieslietu departaments atslepenoja pret "Huawei" izvirzītu apsūdzību desmit punktos par profesionālo noslēpumu zagšanas mēģinājumu no amerikāņu uzņēmuma "T-Mobile", finanšu noziegumiem un melošanu ASV varasiestādēm. Tieslietu departaments apraksta iekšējo paziņojumu, ar kuru "Huawei" darbiniekiem laikā no 2012. līdz 2014.gadam esot piesolīti bonusi par konfidenciālas informācijas nozagšanu no citiem uzņēmumiem.