Saeimā daudz neskaidrību par ieceri ieviest iepakojuma depozīta sistēmu

Savukārt Latvijas Tirgotāju asociācija norādīja, ka neatbalsta depozīta sistēmas ieviešanu, jo tā tirdzniecības vietas padarītu par atkritumu savākšanas punktiem. Tāpat šāda sistēma esot ļoti dārga, un Latvija nav tik bagāta valsts, lai to atļautos, uzskata asociācijas pārstāvji. Viņuprāt, ne visi mazie veikali varēs nodrošināt depozīta iepakojuma pieņemšanas punktu ieviešanu, līdz ar to šādas sistēmas ieviešana negatīvi ietekmēs mazo veikalu konkurētspēju.

Depozīta sistēmas operatora ekonomiskās darbības rezultātā radīsies ieņēmumi no ražotāju/tirgotāju maksas, nepieprasītā/neizmaksātā depozīta par nesavākto iepakojumu, kā arī peļņas no savāktā iepakojuma realizācijas. Vienlaikus depozīta sistēmas operatoram radīsies arī izdevumi no izmaksātās atlīdzības tirgotājiem, izmaksām par atsevišķu iepakojuma materiālu nodošanu, loģistiku un pieņemšanas automātiem un citu aprīkojumu.