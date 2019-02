LNMM aicina uz Lietuvas kultūras pētniecības institūta profesores lekciju

Mākslas zinātniece Ģiedre Jankevičūte no Viļņas savā lekcijā “Atcerēšanās portrets: Lietuva, 1939–1944” (Portrait for Remembering: Lithuania, 1939-1944) stāstīs par portreta žanru Lietuvas mākslā Padomju Savienības un Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā. Lektore parādīs tā laika dažādu portretu piemērus un prezentācijas gaitā atbildēs uz svarīgāko jautājumu – kāda ir portretu nozīme un loma tad, kad valsti un sabiedrību skar okupācijas traģiskais liktenis.

Ģiedre Jankevičūte ir mākslas zinātniece un vadošā pētniece Lietuvas Kultūras pētniecības institūtā, lektore Viļņas Mākslas akadēmijā, Lietuvas Mākslas vēsturnieku asociācijas biedre, Internacionālas Mākslas kritiķu asociācijas un Eiropas avangarda un modernisma izpētes tīkla locekle (EAM). Viņu interešu lokā ir 19.– 20.gs. māksla un ar to saistītu dažādu dzīves aspektu pētniecībā Lietuvas un citu Eiropas valstu kultūrā, mākslas un varas attiecības, kā arī mākslas sociālas teorijas, un Lietuvas lietišķā grafika. Viņa ir vairāku izstāžu kuratore (“Under the Red Star: Lithuanian Art in 1940–1941”, "Illustrarium: Soviet Lithuanian Children's Book Illustration" utt.), kā arī vairāku grāmatu un publikāciju autore.