VEF pilī unikāla afrikāņu instrumenta - koras virtuozs Sekū Kojate

Sekū Kojate tiek uzskatīts par “mūzikas ģēniju”, vienu no Āfrikas jaudīgākajiem koras izpildītājiem, un ne bez pamata – mantojis no tēva tradicionālās koras meistarību, viņš jau 12 gadu vecumā sāka eksperimentēt ar šīs unikālās afrikāņu 21 stīgas arfas skanējuma iespējām, līdz izveidoja elektrisko koru. Sākotnēji šo unikālo mūzikas instrumentu jau 13. gadsimtā izgudroja Rietumāfrikas mandigo cilšu meistari, izgrebjot īpašo lagenārija ķirbi un apvelkot ar govs ādu. Koras skaņa līdzinās arfas skaņai, lai gan, kad to spēlē tradicionālā manierē, tā ir vairāk pielīdzināma flamenko un Deltas blūza ģitārai. Koru spēlējot ar abām rokām, tiek kristalizētas stīgu poliritmiskās skaņas, ļaujot ikvienam saklausīt prātam neaptveramu melodiju dažādību.