Siliņš: Latvijas izlasē savas vēlmes un ego ir jānoliek malā

"Dzirdēju par to, ka būšot pinas tribīnes. Biju par to patīkami pārsteigts. Negaidīju, ka būs tik liela atsaucība. Mums visiem spēlētājiem tas patīk, jo fanu atbalsts spēles laikā var daudz palīdzēt, iegūstot enerģiju no skatītājiem," teica Siliņš.