Par baznīcu dedzinātājiem Bergenā un daudz ko citu

Par to parūpējās viens konkrēts baznīcu dedzinātājs no Bergenas, to visu turpinot ar saviem muļķīgajiem preses paziņojumiem.

Visticamāk, lielākā daļa no tā visa bija aplami citēti teksti, tomēr ar to pietika, lai pārējā sabiedrība mūs ienīstu. Izcēlās arī kautiņi. Vecāki un skolotāji, protams, bija uztraukti.

Tas bārs un festivāls nekad nav pārāk daudz nozīmējis visai skatuvei kopumā. Vairums mūziķu cits citu diezgan labi pazīst, tai pašā laikā mums atšķirīgās frakcijas pulcējas atsevišķi. Festivāls Beyond the Gates visai strauji aug un jau tagad man sāk atgādināt veco Hole in the Sky festivālu. Abiem ir kopīga norises vieta, tāpat arī daļa no organizatoriem.