Izraēla nosaka rekordaugstas Eirovīzijas biļešu cenas

Pagājušajā gadā, kad Eirovīzija notika Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, biļešu cenas finālam svārstījās no 35 eiro līdz 299 eiro.

Pusfināliem biļetes maksās no 750 līdz 1250 šekeļiem (183 līdz 305 eiro), pusfinālu mēģinājumiem - no 250 līdz 1000 šekeļiem (61 līdz 244 eiro), bet fināla mēģinājumiem - no 500 līdz 1250 šekeļiem (122 līdz 305 eiro).