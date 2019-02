Vai diploms ir pašbērna vēlme vai tava ambīcija jeb kā atbalstīt tīni nākotnes profesijas izvēlē?

Jau kopš zīdaiņa vecuma bērnu ārsti un psihologi mudina vecākus nesalīdzināt savu mazuli ar radu bērniem, brāļiem vai māsām. Katrs iemācās staigāt un runāt tad, kad ir tam gatavs. Arī tad, kad pienācis laiks izvēlēties profesiju, nav jēgas pusaudzim teikt – sataisījies uz taksistu kursiem? Kas tās par blēņām, ja puse klases iet uz juristiem, otra puse – uz programmētājiem, un pat tie, kam vienmēr bijušas sliktākas atzīmes nekā tev, stājas augstskolās! Bet varbūt klasē nav otra tik laba autovadītāja ar tādām reakcijas spējām, kurš jūtas laimīgs tikai pie auto stūres. Jā, tā, visticamāk, nebūs viegla dzīve, bet ļaujiet bērnam pašam par to pārliecināties. Pajautājiet sev – vai augstskolas diploms ir paša jaunieša vēlme vai jūsu ambīcijas?

“Ja redzat, ka bērnam nepadodas matemātika, samierinieties – ekonomists viņš nebūs. Taču nevajag viņam to nemitīgi atgādināt,” aicina jauniešu psiholoģe. “Varbūt viņš ir labs orators un spēj aizraut publiku. Varbūt sacer skaistas dziesmas. Ja bērnam ir īpašs talants kādā noteiktā jomā, mudiniet viņu to izmantot, raugoties pasaulē pēc iespējas plašāk. Ja viņš lieliski zīmē, nevajag to ierobežot ar gleznošanu vien – mudiniet izvēlēties dizainera vai arhitekta profesiju; ja jaunietim labi padodas valodas, nav obligāti jākļūst par tulku – valodu prasmes ir noderīgas teju ikvienā profesijā, un varbūt ir vērts domāt par karjeru starptautiskās institūcijās.”