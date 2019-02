RD Satiksmes departaments ielu atjaunošanas projektos pērn nav apguvis ​ € 19 miljonus

5,57 miljoni eiro no līdzekļu atlikuma ir to projektu finansējums, par kuru realizāciju jau ir noslēgti līgumi, bet vēl nav veikta apmaksa. 8,07 miljoni eiro ietaupīti no projektiem, kuru realizācijai jau ir uzsākti iepirkumi, taču noslēgt līgumus paredzēts 2019.gada laikā. Vēl 5,78 miljonus eiro sastāda neizlietoto līdzekļu atlikums, kas novirzīts jaunu objektu finansēšanai.