Lielbritānijas bagātākais cilvēks pārceļas uz Monako, lai ietaupītu miljardus

Kā ziņo "The Guardian", 2018.gada maijā izdevums "The Sunday Times" pasludināja Retklifu par bagātāko cilvēku Lielbritānijā pēc tam, kad avīzes redaktors no miljardiera saņēma sūdzības, ka viņa turīgums esot novērtēts krietni par zemu. Izdevums palielināja Retklifa iespējamās bagātības apmēru no 15,3 miljardiem mārciņu (17,6 miljardiem eiro) līdz 21 miljardam mārciņu (24 miljardiem eiro). Retklifs palēcās no 18. uz pirmo vietu.