Ekonomikas ministrs: Latvijā nepieciešama jauna mājokļu politika

No valdībā apskatītā priekšlikuma izriet, ka viena dzīvokļa ikmēneša maksājums Valsts kases parāda dzēšanai būtu no 4,7 līdz 5,02 eiro par kvadrātmetru. Savukārt īres maksa un komunālie izdevumi 50 kvadrātmetru lielam dzīvokli aprēķināti no 279 eiro līdz 326 eiro mēnesī. Tiesa, pašvaldības varēs nodrošināt arī zemāku īres maksu par kvadrātmetru.