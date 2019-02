Liepājas teātrī top izrāde "Ģērbējs"

Sers Ronalds Hārvuds (1934) ir britu izcelsmes dramaturgs un scenāriju autors (dzimis Keiptaunā, Dienvidāfrikā). Luga “Ģērbējs” sarakstīta 1980. gadā un ir balstīta autora pieredzē, kad viņš no 1953. līdz 1958. gadam bija aktiera – sera Donalda Volfita ģērbējs.

Reizēm smeldzīgais, reizēm komiskais iestudējums atklās skatītājiem arī daļu no teātra aizkulisēm. Tā darbība notiks divos laikos – pirms izrādes sākuma un tās laikā, bet, kā uzsver režisors, „izrāde nebūs tikai par teātri, tā būs par cilvēkiem. Māksliniekiem, kuri ziedojuši savu dzīvi mākslas vārdā, un apjauš, ka nesaprot, kā dzīvot, kad viss sāk zust.”

„Ar Ingu mēs visi ļoti ātri sapratāmies. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kurai darbs teātrī ir kaut kas vairāk nekā vienkārši uztaisīt lomu, izrunāt tekstu un aizbraukt mājās. Manuprāt, aktiera profesija ir kaut kas dziļāks, pret to ir jāattiecas kā pret kaut ko vairāk, ne tikai darbu. Man liekas, ka mūsu kolektīvā visiem saskan attieksme pret teātri, mēs par to daudz runājam, un ikdienas darbā jūtu, ka visi esam uz viena viļņa,” stāsta D. Petrenko.