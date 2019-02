"Ladytron" pēc ilgākas pauzes atgriežas ar meistardarbu

Ladytron "Ladytron"

(!K7)

10/12

Kopš 1998. gada, kad Daniels Hants (Daniel Hunt) un Rūbens Vū (Reuben Wu), izspēlējušies citu grupu sastāvos, jaunajam projektam pieaicināja divas meitenes Miru Aroju (Mira Aroyo) un Helēnu Mārniju (Helen Marnie), nekas daudz nav mainījies. Sastāvs ir tieši šāds, un arī mūzika ļoti līdzīga tai, ar ko grupa ieguva pirmo atpazīstamību (lielisks bija "Playgirl" no pirmā albuma - kāds atceras?).

Video: Ladytron "Playgirl" (2000. gads)

Pēc 2011. gada albuma "Gravity the Seducer" grupa bija paņēmusi nelielu pauzīti. Visi, izņemot bulgāru izcelsmes Aroju, kura strādā kino industrijā, mainījuši dzīvesvietu. Hants pārcēlies uz Sanpaulu Brazīlijā, Rūbens Vū bāzējas Čikāgā, bet kā fotogrāfs nemitīgi apceļo pasauli, savukārt Mārnija dzīvo Glāzgovā.

"Šim faktam vien ir bijusi ietekme uz mūsu jauno albumu," intervijā NPR skaidro Mārnija.

"Mēs gan esam tie paši cilvēki, tikai mazliet vecāki un, cerams, viedāki."

Šajā laika posmā Mārnija pamanījās izdod veselus divus soloalbumus ("Crystal World" un "Strange Words and Weird Wars"), kuri tīri labi varētu iet pie sirds arī "Ladytron" faniem. Hants savukārt līdzproducējis gan Mārnijas pirmo albumu, gan 90. gadu šūgeizeru "Lush" atgriešanās mazo albumu "Blind Spot".

Grupa bija ieplānojusi izdot albumu jau 2013. gadā, tad vēlāk 2016. gadā, bet tas netika īstenots.

Ladytron 2019. gadā FOTO: !K7/publicitātes

Jaunā plate ir muzikāli nedaudz tumšāka un smagāka, un kā nu ne, ja tajā bungas iespēlējis metālistu "Sepultura" bundzinieks Igors Kavalera (Igor Cavalera). Pārsteigums, vai ne?

Albumu ievada "Until The Fire" - stampājošs elektronisks šūgeizs ar abu dziedātāju divbalsību labākajās "My Bloody Valentine" un "Stereolab" tradīcijās. Seko singls "The Island", kuram tapis arī zinātniskās filmas cienīgs videoklips. Šis salīdzinoši popsīgākais skaņdarbs droši iederētos arī kādā no "Chvrches" albumiem, tiesa, Mārnijas balss vairāk līdzinās "Saint Etienne" Sārai Kreknelai (Sarah Cracknell).

Kustīgs disko ritms iestrādāts dziesmā "Tower of Glass", kaut kas no vācu 70. gadu elektronikas jūtams "Far From Home".

“There’s no law, there’s no God,” ("Nav likuma un nav Dieva") skan singla "The Animals" vārdi.

Jau paša albuma vizuālais noformējums ir apokaliptisks. Tas pats attiecināms arī uz saturu.

"Albumā pieskaros visām sociālajām tēmām, kas šobrīd aktuālas, taču vēlējos radīt tādu kā klaustrofobijas, apmaldīšanās sajūtu, kas daudziem mūsdienās nav sveša," albuma saturisko pusi skaidro Mārnija.

Rekomendēju.

Video: Ladytron "The Animals".

Noklausies albumu.