Ar koalīcijas atbalstu Jakrins saglabā Rīgas Satiksmes departamenta vadītāja amatu

Rīgas domnieki trešdien turpināja aizvadītajā nedēļā sākto Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdi, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija par Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jakrina atstādināšanu no amata.

Deputāts Vadims Faļkovs (S) gan gribēja precizēt, ar kādu pamatojumu Jakrins būtu atstādināms un par ko no revīzijā teiktā viņš ir atbildīgs. "Ja jūs neredzat to visu, izejot uz ielām un iebraucot bedrēs, tad VK jau nu gan vajadzētu ticēt. No 11 mērķiem sasniegti ir divi. Un Jakrins ir departamenta vadītājs. Tikai aklais neredz problēmas Rīgas satiksmes infrastruktūras jautājumos," pamatoja Ķirsis. Faļkovs uz to atbildēja, ka tas tik un tā neļaujot saprast, uz kāda pamata ierēdnis būtu atstādināms.