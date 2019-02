Industriālo dronu uzņēmumam "Aerones Nordic" ar izdevies piesaistīt "Expansion Capital" investīcijas

Piemēram, Zviedrija plāno tuvāko 20 gadu laikā pilnībā pāriet uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu un ir viena no vadošajām Eiropas Savienības valstīm vēja enerģijas ražošanā.

Droni spēj nodrošināt salīdzinoši lētu un efektīvu vēja turbīnu apkalpošanu. Ņemot vērā, ka "Aerones" droniem elektrības un mazgāšanas šķidrumu padeve tiek nodrošināta ar kabeļu palīdzību no zemes, darbu veikšanas ilgums nav ierobežots.

“"Aerones Nordic" uzdevums ir unikāls, jo šāda veida pakalpojumu pašreiz pasaulē nespēj nodrošināt neviens uzņēmums. Protams, vēja turbīnu industrija skatās uz mums ar lielu interesi, tāpēc ir būtiski, ka ar "Altum" un "Expansion Capital" fonda INEC1 AIF atbalstu ir iespēja attīstīt uzņēmumu faktiski brīvā tirgus nišā un tieši šajā brīdī. Mēs redzam, ka pasaulē ir milzīgs pieprasījums vēja turbīnu apkopes pakalpojumam ar dronu palīdzību. Mēs pastāvīgi veicam pārrunas ar globālajiem vēja turbīnu ražotājiem un arī galvenajiem vēja parku īpašniekiem un operatoriem ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā. Līdz ar to mēs ticam, ka uzņēmums Aerones Nordic spēs radīt jaunu tirgus nišu un pierādīt mūsu izmantotās Aerones tehnoloģijas pārākumu pār citiem produktiem un metodēm," saka "Aerone Nordic" valdes priekšsēdētājs Jānis Zemītis.

“Esam gandarīti, ka darbu sekmīgi uzsākuši visi divpadsmit jaunās paaudzes riska kapitāla fondi un ir radīta nepieciešamā augsne inovatīvu, strauji augošu ideju attīstībai globālā līmenī. Kopumā fondu pārvaldniekiem no publiskā finansējuma ir pieejami 75 miljoni eiro, papildus kuriem pārvaldnieki no privātajiem investoriem piesaistīs vēl aptuveni 40 miljonus eiro. "Expansion Capital" investīcija uzņēmumā "Aerones" ir izcils piemērs tam, kā valsts atbalsta finanšu instrumenti var sekmēt inovatīvu, strauji augošu uzņēmumu izaugsmi. Turklāt redzam, ka arvien aktīvāk finanšu instrumentus izmanto pakalpojumu sfērā strādājoši uzņēmumi, kuru bizness ir orientēts uz eksportu. "Expansion Capital" ir viens no Altum finansētajiem sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kas ar investīciju uzņēmumā Aerones sekmīgi ir uzsācis īstenot arī ceturtās paaudzes riska kapitāla fondu programmu. Aicinu arī citus Latvijas uzņēmējus apzināt riska kapitāla priekšrocības un izmantot tās savā attīstībā," saka "Altum" valdes loceklis Jura Vaskāns vēstījums.