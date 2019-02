Jonass startēs MXGP Pasaules čempionāta motokrosā solomotocikliem

"Tā kā ziemas periodā nevarēju pilnvērtīgi trenēties, šobrīd to daru ar dubultu atdevi,” teic Jonass, piebilstot, ka īpašu stimulu fiziskās sagatavotības līmeņa celšanā noteikti sniedz arī konkurenti, kuri jau šobrīd ir ļoti labā fiziskajā formā. “Atšķirībā no pārējiem braucējiem, kuri 2019. gada sezonai varēja sākt gatavoties jau aizvadītā gada izskaņā, es šobrīd neesmu ne tuvu savai labākajai fiziskajai sagatavotībai, taču jūtos gana pārliecināts par saviem spēkiem, kas arī ir viens no iemesliem, kādēļ izlēmu startēt jau sezonas pirmajā posmā. Man ļoti patīk Argentīnas trase un tā noteikti ir viena no manām mīļākajām MXGP pieturām gada griezumā. Jāatzīst, ka par labu startēšanai lomu spēlēja arī fakts, ka Patagonijā būs mazāk līdzjutēju un kritiķu, kuru Eiropā notiekošajos posmos ir pārpārēm. Tas nozīmē, ka uz mani izdarītais spiediens būs daudz mazāks nekā tad, ja pirmais posms norisinātos, piemēram, Nīderlandē vai Beļģijā," viņš norāda.