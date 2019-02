"TTT Rīga" basketbolistes ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempionēm

Zaudējot šodienas mačā, rīdzinieces B grupā ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempioni Jekaterinburgas UGMK no Krievijas. Ceturtdaļfinālā komandas sacentīsies sērijā līdz divām uzvarām, turklāt augstāk izsētā komanda iegūst tiesības pirmo un, ja nepieciešams, trešo spēli aizvadīt savā laukumā.

Rīdzinieces lielāko daļu no pirmās ceturtdaļas atradās iedzinējos līdz trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām Aija Brumermane ar metienu no groza apakšas panāca neizšķirtu 18:18. Minūti vēlāk Karlīne Pilābere ar "sodiņiem" izvirzīja vadībā "TTT Rīga" vienību, nākamās pusminūtes laikā komandām apmainoties diviem tālmetieniem (25:24). Tiesa, ceturksni uzvarēt gan neizdevās, pirmās desmit minūtes zaudējot ar 27:30.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.