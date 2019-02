Zībarts: Varam lepoties ar "TTT Rīga" spēlētāju sniegumu šajā sezonā

"TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra pēdējās - četrpadsmitās - kārtas mačā savā laukumā ar rezultātu 71:79 (27:30, 11:18, 18:19, 15:12) piekāpās šī turnīra vicečempionei Šopronas "Uniqa" no Ungārijas.

Zaudējot šodienas mačā, rīdzinieces B grupā ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempioni Jekaterinburgas UGMK no Krievijas. Ceturtdaļfinālā komandas sacentīsies sērijā līdz divām uzvarām, turklāt augstāk izsētā komanda iegūst tiesības pirmo un, ja nepieciešams, trešo spēli aizvadīt savā laukumā.

"Sanāca divi dažādi puslaiki. Otrajā ar savu aizsardzību piespiedām samazināt pretinieku tempu, taču trīspunktnieki neļāva spēlē līdz galam pārņemt iniciatīvu . Mēs cīnījāmies līdz pašām beigām, realizējot soda metienus, bet galotne varēja būt vēl interesantāka. Komanda bija uzņēmusi spēles ritmu, un atbalsts no zāles tikai palīdzēja. Domas par spēles likmi traucēja realizēt brīvos, kā arī soda metienus. Spēles plānā bija mērķis uzbrukt centra spēlētājām, taču bija jābūt drošsirdīgākām un jāuzbrūk ar lielāku sparu," pēcspēles preses konferencē teica Zībarts.

"Lai sasniegtu uzvaru, mums nedaudz pietrūka niknuma jau no pašas pirmās minūtes, tāpat pietrūka nedaudz agresivitātes. Otrajā puslaikā mēs labi saņēmāmies, bet pirmajā tā mazliet pietrūka. Pretinieku stiprās puses noteikti bija trīspunktu metieni, trešajā ceturtdaļā viņām izdevās pat iemest piecus no pieciem. Kaut arī zinājām, ka viņas uz to spēlēs, diemžēl neizdevās viņas apturēt," secināja Vītola.