Ziņojums: Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 6,32 miljardi eiro

2018.gadā valsts pamatbudžetā iekasēti 102,1% no gada sākumā plānotā. Faktiskie nodokļu ieņēmumi 2018.gadā bija 4,48 miljardi eiro jeb 101,6% no gada sākumā plānotā. Nenodokļu ieņēmumi 2018.gadā bija 611,2 miljoni eiro, kas attiecīgi bija 139,4% no plānotā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumu apjoma.