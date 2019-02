Simtgades skatītākās filmas “Homo Novus” mūzika pieejama digitāli

Filmas mūziku veido 14 kompozīcijas, 12 no kurām ir filmas komponista Raimonda Paula mūzika, bet divas ir komponistu un mūziķu Dāvja Jurkas un Ritvara Garozas kopīgi sacerētas kompozīcijas. Filmas veidotāji aicina steigt izbaudīt “Homo Novus” uz lielā ekrāna, filmu joprojām iespējams noskatīties kinoteātros.

“Homo Novus” ir programmā “Latvijas Filmas Latvijas Simtgadei” tapusī pārpratumu komēdija, kas balstīta uz Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāna. Kopš pirmizrādes pērnā gada 26. septembrī, to Latvijā noskatījušies vairāk kā 90 tūkstoši skatītāju, kas to padarījis ne tikai par 2018. gada skatītāko Latvijas filmu, bet arī vienu no atjaunotās Latvijas skatītākajām filmām.