Klāt 5. JVLMA mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels"

No 22. februāra līdz 2. martam piekto reizi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks Mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels". Arī šogad festivāla uzmanības lokā virkne pārsteigumu: Berlīnes skaļruņu orķestra (BLO) akusmātiskā mūzika, Terija Railija rāgai līdzīgais, elektrisko ērģeļu improvizācijām cauraustais meistardarbs "Persian Surgery Dervishes", izcilā argentīnieša Alehandro Vinjao mūzika sitaminstrumentiem, klavierskaņdarbos un skaņu ainavās dokumentētās Jana Tīrsena refleksijas par dzimtās Bretaņas dabu, zviedru komponista Klāsa Torštensona poētiski daiļais veltījums Zviedrijas karalienei Kristīnai, modulārie sintezatori no Latvijas un Rezo Kiknadze no Gruzijas elektroakustiskajā nakts programmā, Latvijas radošo augstskolu kopdarbā veidotā etīžu izrāde "Malka" un, protams, etnodžezs, bez kura nav iedomājams festivāls "deciBels".