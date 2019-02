Kalnciema kvartāla galerijā jauna Anša Butnora personālizstāde

Ansis Butnors Latvijas mākslas pasaulē sevi pieteica divtūkstošo gadu vidū. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, Ansis Butnors ir uzticīgi darbojies šajā medijā un izkopis sev raksturīgu manieri, kurā sakausē klasiskas glezniecības vērtības formas ziņā ar tēmām, ainām un sižetiem, patapinātiem no šodienas realitātes.

Izstādē “Tas mirklis” Ansis Butnors piedāvā savas jaunākās gleznas. Viņš stāsta: “Ernests Hemingvejs ir teicis: “Dzīvot nozīmē vanagu debesīs redzēt!” Es domāju, ko nozīmē šie vārdi? Un tikai pirms neilga laika atklāju to nozīmi. Ir ārkārtīgi grūti ieraudzīt vanagu debesīs lidojam. Tā drīzāk ir nejaušība, veiksme. Tas ir mirklis. Mirklis, kad vanags parādās un atkal pazūd debesu plašumos. Skaistums slēpjas apstāklī, ka dažiem ir ļauts to ieraudzīt; viņiem ir daudzas lietas tam: acis, debesis virs galvas, galu galā spēja aizdomāties par to, ko redz, ka tas, ko redz, ir kaut kas neikdienišķs, reti novērojams.”