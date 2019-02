Ostapenko cieš zaudējumu Dubaijas turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā

Latvijas un Čehijas duets, kas turnīrā bija izlikts ar sesto numuru, pirmajā kārtā ar 6-2, 6-3 pārspēja rīkotāju speciālo ielūgumu saņēmušās Džūliju Elbabu no ASV un Aļonu Fominu no Krievijas, bet otrajā kārtā viņām bija jātiekas ar kanādieti Eižēniju Bušāru un Sofiju Keninu no ASV, tomēr pretinieces no cīņas atteicās.