Citādāks skatījums uz Spāniju

Kā jau pasaka priekšā grāmatas nosaukums, tā tapusi, pateicoties kādam ceļojumam: 1999. gadā Jāns Undusks kopā ar “grupiņu ļaužu, kam nebija svešas garīgas intereses” apmeklēja Spāniju, mērojot ceļu no Burgosas uz Salamanku un no turienes tālāk uz Madridi un Toledo. Literatūrzinātnieks Janika Kronbergs pēc tam ierosināja ķerties pie ceļojuma aprakstiem, un Undusks šo ideju uztvēra stipri nopietni. Tiesa, no sākotnēji iecerētā deviņu daļu kopuma 2000. un 2001. gadā tapa tikai pieci teksti (trīs no tiem tika publicēti periodikā), kas arī veido 2016. gadā iznākušo grāmatu “Ceļojums, vārdā Spānija” (“Teekond Hispaania”).