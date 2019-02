Vīriešus var aizvilt no ģimenes? Rudzītis: Jā, īpaši latviešu vīriešus...

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis uzskata, ka latviešu vīriešus no ģimenes var aizvilt cita sieviete, jo mūsu sabiedrībā dominē stiprs matriahāts. "Vīriešiem ir grūti izrauties no dēla lomas, no atkarīgā lomas un līdz ar to arī no varoņa lomas. Vīrietim liekas, ka glābj sievieti, bet patiesībā viņš ir iepinies manipulācijās, ziedo dievietei," žurnālā "Ieva" stāsta psihoterapeits.