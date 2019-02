Igaunijas darba grupa: Incidents ar Spānijas iznīcinātāja izšauto raķeti noticis pilota kļūdas dēļ

Dienu vēlāk Igaunijas militārpersonas paziņoja, ka raķete, visticamāk, nokritusi purvainā un neapdzīvotā vietā Endlas dabas rezervātā valsts vidienē. Raķete joprojām nav atrasta un tās aktīvie meklējumi ir pārtraukti, bet norādīts, ka cilvēkam, kurš to nejauši atrastu, par to obligāti jāziņo pa vienoto palīdzības dienestu tālruni 112. Ņemot vērā, ka raķete joprojām var būt bīstama, tai nedrīkst pieskarties vai arī citādi to pētīt.