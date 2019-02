3000 dalībnieki no Eiropas valstīm tiksies deju čempionātā Rīgā

“Mūsdienu dejas šāda augsta mēroga sacensībās ir pārbaudījums ne tikai bērniem, treneriem un dalībnieku tuviniekiem, bet reizē arī pierāda – aug šo deju līmenis un izpildījums. Tie ir svētki vairāk nekā tūkstotim dejotāju, kuri divās dienās ne tikai sacenšas, bet arī kopā atpūšas, gūst jaunus draugus un iepazīst Rīgu. Redzams, ka pasaules tendences maina arī mūsdienu deju kultūru Latvijā, jo mainās mūzika, ienāk jauni horeogrāfijas elementi, tērpi. Tas viss kopā reizi gadā veido skaistus mūsdienu deju svētkus, kuros labprāt dalāmies arī ar skatītājiem, tā radot izpratni par šāda veida nodarbošanos bērnu, jauniešu un arī pieaugušo vidū. Spēcīgākie mūsdienu deju pārstāvji ir Rīgā Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, bet čempionāti var parādīt jaunus talantus arī no citām pilsētām. Savukārt ārzemju dalībnieku konkurence liek čempionātam nopietni gatavoties pat stiprākajiem, lai parādītu iespējami labāko māksliniecisko un sportisko sniegumu, aizstāvētu sava deju kluba, kā arī Latvijas godu,” saka sacensību organizators un Latvijas mūsdienu deju skolas “Dance of Street” direktors Oļegs Pavlovs.

24. februārī VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā no pulksten 9.00 trešo reizi notiks starptautiskais mūsdienu deju čempionāts “Dance of Europe Latvia 2019”. Tajā iekļauti tādi deju stili kā Street Dance Show, Modern Dance, Pop Dance, Kids Dance, Show Dance, Classic Dance (New Classic Dance). Baltijā lielākais mūsdienu deju čempionāts notiks pēc amerikāņu sistēmas – tiesnešu vērtējums uzreiz pēc dejas būs skatāms uz lielā ekrāna, kā arī dalībniekiem būs iespēja par katru deju uzzināt tiesnešu viedokli, informē ilggadējs sacensību organizators un Latvijas mūsdienu deju skolas “Dance of Street” direktors Oļegs Pavlovs.