Dobelē stipri iereibis vīrietis bez tiesībām izraisa avāriju ar diviem cietušajiem

Notikuma vietā bija nepieciešama arī glābēju palīdzība, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ar vinčas palīdzību ugunsdzēsēji glābēji vienu no automašīnām novilka no ceļa braucamās daļas. Tā kā ceļu satiksmes negadījumā uz brauktuves bija izlijusi eļļa, izmantots absorbents, lai to savāktu.