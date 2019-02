Lai tava intīmākā vietiņa būtu skaista...

Rietumu kultūrā maksts vingrinājumi atšķirībā no Austrumiem nav pārāk iecienīti, tomēr tie var būt ļoti efektīvi, tikai nepieciešama liela pašdisciplīna un regulāra vingrināšanās.

“Veselības centrs 4” piedāvā MonaLisa Touch procedūru ar DEKA lāzeriekārtu un FemiLift procedūru ar ALMA lāzeriekārtu. Procedūras laikā minimāli iedarbojoties uz maksts epitēliju (viegli “cauršaujot” gļotādu ar lāzera impulsiem), aktivizējās šūnu darbība, kā rezultātā atjaunojās elastīna un kolagēna šķiedras, uzlabojās apasiņošana, audu trofika un pieaug maksts tonuss. To sauc arī par fotobioloģisku efektu, kuru pie lāzerterapijas nodrošina lāzera gaisma. Lai ierosinātu fotobioloģisku efektu šūnās nav nepieciešama spēcīga lāzera jauda, tāpēc tie ir zemas intensitātes lāzer, jeb terapeitiskie lāzeri un tie ir droši. Atkārtojot procedūru 3 reizes ( ik pēc 4–5 nedēļām), sasniedzams lielisks uzlabojums. Procedūra ilgst vien 7 minūtes, tādējādi to var iekļaut parastas darba dienas plānā, jo uzreiz pēc procedūras var doties ikdienas gaitās. Procedūra noris bez anestēzijas un bez sāpēm, sieviete var izjust vienīgi siltumu komforta līmenī. Tāpat šīs lāzerprocedūras ir veicamas sievietēm jebkurā vecumā, kā arī nav kontrindicētas sievietēm pēc krūts vēža ārstēšanas.

PRF injekcijas - šī progresīvā metode jau plaši tiek izmantota estētiskajā dermatoloģijā. Tagad to pielieto arī ginekoloģijā - maksts sausuma, novēršanai, pēcdzemdību diskomforta, plīsumu/iegriezumu rētu, striju mazināšanai, hronisku vulvas slimību ārstēšanai, iedarbojoties tieši uz problēmzonu.

Injekcijas pielieto arī kā papildu terapiju urīna nesaturēšanas ārstēšanai pēc lāzera procedūras. PRF ir no cilvēka paša asinīm iegūta struktūra - fibrīns, uz kura matricas koncentrējas tā sastāvā esošās šūnas - trombocīti, leikocīti, limfocīti, monocīti, neitrofīli un cilmes šūnas (no perifērās asinsrites). Tas audos piesaista augšanas faktorus, veicina to atjaunošanās procesu, stimulējot kalogēna sintēzi un audu apasiņošanu ilgtermiņā.