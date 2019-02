Jūlijā Latvijā viesosies industriālā roka leģenda "Ministry"

„Ministry” agrāko dienu albumi „The Land of Rape and Honey” un „The Mind is a Terrible Thing to Taste” ieguvuši zelta un platīna statusu, taču, lai arī nākamās plates izpelnījušās fanu un mūzikas apskatnieku atzinību, tās tomēr bijušas mazāk komerciāli veiksmīgas. „Ministry” tomēr savu statusu saglabājuši, kopš deviņdesmito gadu sākuma iegūstot kopumā sešas „Grammy” balvas. 27 gadus kopš grupas izveidošanas, Als Jorgensens 2008. gadā paziņoja par „Ministry” darbības pārtraukšanu, taču jau 2011. gadā tomēr nolēma turpināt, 2012. gadā izdodot albumu „Relapse”. Jaunākais „Ministry” albums „AmeriKKKant” iznācis pagājušogad.